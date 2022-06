Bimbo caduto dalla finestra, la baby sitter dopo il volo dal secondo piano: «Ora è libero» (Di mercoledì 1 giugno 2022) «Adesso è libero». Sono le parole che avrebbe pronunciato la baby sitter fermata ieri per il tentato omicidio di un Bimbo di un anno a Soliera (Modena). Parole dette quando il... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 1 giugno 2022) «Adesso è». Sono le parole che avrebbe pronunciato lafermata ieri per il tentato omicidio di undi un anno a Soliera (Modena). Parole dette quando il...

Advertising

Agenzia_Ansa : Non ce l'ha fatta il bimbo di poco più di un anno che ieri è caduto in una cisterna contenente liquidi e fanghi ref… - fanpage : Bimbo precipitato dal balcone, la sua babysitter, la 32enne Monica Santi, è stata arrrestata. La donna deve rispond… - ilmessaggeroit : Bimbo caduto dalla finestra, la baby sitter dopo il volo dal secondo piano: «Ora è libero» - rtl1025 : ?? 'Adesso è libero'. Sono le parole che avrebbe pronunciato la #babysitter fermata ieri per il tentato omicidio di… - infoitinterno : Bimbo caduto, la babysitter alla finestra: «Il piccolo ora è libero» -