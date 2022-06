Advertising

discoradioIT : Bimbi ustionati: indagato il papà che ha causato fiammata - Lombardia - - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Bimbi ustionati: indagato il papà che ha causato fiammata Accusato di lesioni colpose gravissim… - TuttoSuMilano : Bimbi ustionati, restano gravi i ricoverati a #Milano. Le indagini: sul braciere versato bioetanolo - Cronaca, Osio… - webecodibergamo : L'aggiornamento. - mayabug2 : Bergamo, i bimbi ustionati all'asilo: «Il falò dei papà non era autorizzato». Il sindaco: «Volevano farli felici, h… -

C'è un indagato per lesioni colpose gravissime per la vicenda degli otto, cinque bambini (di cui due ancora gravi e tre papà), di lunedì mattina alla scuola d'infanzia San Zeno di Osio Sopra (Bergamo). È il genitore che ha materialmente versato il bioetanolo sul ...... profanata la tomba del piccolo Alfredino Rampi A OSIO SOPRA Bergamo, incendio in una scuola dell'infanzia: cinqueFERITI NON GRAVI Milano, paura a scuola per l'esplosione di una ...C'è un indagato per lesioni colpose gravissime per la vicenda degli otto ustionati, cinque bambini (di cui due ancora gravi e tre papà), di lunedì mattina alla scuola d'infanzia San Zeno di Osio Sopra ...La procura di Bergamo ha aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di lesioni colpose gravissime. Sono ancora gravi le condizioni della bimba di 4 anni ustionata sul 70% del corpo ...