Bimbi ustionati, indagato il papà che avrebbe gettato bioetanolo sul braciere (Di mercoledì 1 giugno 2022) C’è un indagato per l’incidente avvenuto lunedì mattina alla scuola materna parrocchiale “San Zeno” di Osio Sopra, dove 5 bambini e 3 papà sono rimasti ustionati in modo più o meno grave mentre arrostivano marshmallow in giardino, al termine di un’attività di orienteering. Nel registro degli indagati, per ora, è iscritto uno dei papà volontari che quel giorno si trovavano in compagnia di Bimbi e insegnanti, una ventina in tutto. In particolare, il papà che avrebbe versato del bioetanolo sul braciere, provocando la fiammata improvvisa che ha investito i presenti. Sulla dinamica sono in corso valutazioni, tant’è che il pubblico ministero Silvia Marchina ha incaricato i vigili del fuoco di ulteriori accertamenti. Secondo le prime ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 1 giugno 2022) C’è unper l’incidente avvenuto lunedì mattina alla scuola materna parrocchiale “San Zeno” di Osio Sopra, dove 5 bambini e 3sono rimastiin modo più o meno grave mentre arrostivano marshmallow in giardino, al termine di un’attività di orienteering. Nel registro degli indagati, per ora, è iscritto uno deivolontari che quel giorno si trovavano in compagnia die insegnanti, una ventina in tutto. In particolare, ilcheversato delsul, provocando la fiammata improvvisa che ha investito i presenti. Sulla dinamica sono in corso valutazioni, tant’è che il pubblico ministero Silvia Marchina ha incaricato i vigili del fuoco di ulteriori accertamenti. Secondo le prime ...

Advertising

TuttoSuMilano : Bimbi ustionati, restano gravi i ricoverati a #Milano. Le indagini: sul braciere versato bioetanolo - Cronaca, Osio… - webecodibergamo : L'aggiornamento. - mayabug2 : Bergamo, i bimbi ustionati all'asilo: «Il falò dei papà non era autorizzato». Il sindaco: «Volevano farli felici, h… - EugenioBerto70 : Bimbi ustionati: Procura indaga per lesioni gravissime - AnsaLombardia : Bimbi ustionati: Procura indaga per lesioni gravissime. Il fascicolo è per ora senza indagati. Acquisiti atti a scu… -