Biden sul New York Times: “No a guerra tra Nato e Russia”. Gli Usa cambiano linea? (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu – Nessuno vuola una guerra tra Nato e Russia, scrive Joe Biden in persona sulle colonne del New York Times. E il politologo Ian Bremmer la “legge” in modo molto pratico: Washington non può impegnarsi a lungo. “Non vogliamo guerra tra Nato e Russia”. Ecco le parole di Biden Ecco un estratto dell’editoriale scritto dal presidente americano Joe Biden sulle colonne del New York Times: “Non cerchiamo una guerra tra Nato e Russia. Per quanto non sia d’accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di portare a termine la sua cacciata a Mosca. Finché gli Stati Uniti o i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu – Nessuno vuola unatra, scrive Joein persona sulle colonne del New. E il politologo Ian Bremmer la “legge” in modo molto pratico: Washington non può impegnarsi a lungo. “Non vogliamotra”. Ecco le parole diEcco un estratto dell’editoriale scritto dal presidente americano Joesulle colonne del New: “Non cerchiamo unatra. Per quanto non sia d’accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio, gli Stati Uniti non cercheranno di portare a termine la sua cacciata a Mosca. Finché gli Stati Uniti o i ...

