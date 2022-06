Biden spiega le nuove armi americane che arriveranno a Kiev (Di mercoledì 1 giugno 2022) C’è un passaggio chiarificatore dell’op-ed con cui il presidente statunitense, Joe Biden, ha delineato sul New York Times il perimetro dell’impegno americano nel conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina: “Ho deciso che forniremo agli ucraini sistemi missilistici e munizioni più avanzate che consentiranno loro di colpire con maggiore precisione gli obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina”. È una frase che spegne varie polemiche e preoccupazioni: gli Stati Uniti forniranno nuove tecnologie militari a Kiev oltre a tutte quelle che stanno già fornendo – di cui Biden stesso fa l’elenco, missili anticarro Javelin, missili antiaerei Stinger, potenti sistemi di artiglieria e missili di precisione, radar, veicoli aerei senza pilota, elicotteri Mi-17 e munizioni. Ma non forniranno armamenti con i quali l’Ucraina ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) C’è un passaggio chiarificatore dell’op-ed con cui il presidente statunitense, Joe, ha delineato sul New York Times il perimetro dell’impegno americano nel conflitto scatenato dalla Russia in Ucraina: “Ho deciso che forniremo agli ucraini sistemi missilistici e munizioni più avanzate che consentiranno loro di colpire con maggiore precisione gli obiettivi chiave sul campo di battaglia in Ucraina”. È una frase che spegne varie polemiche e preoccupazioni: gli Stati Uniti fornirannotecnologie militari aoltre a tutte quelle che stanno già fornendo – di cuistesso fa l’elenco, missili anticarro Javelin, missili antiaerei Stinger, potenti sistemi di artiglieria e missili di precisione, radar, veicoli aerei senza pilota, elicotteri Mi-17 e munizioni. Ma non forniranno armamenti con i quali l’Ucraina ...

