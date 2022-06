Biden: gli USA non cercano la guerra tra NATO e Russia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il presidente americano, Joe Biden, in un articolo opinione sul New York Times, ha affermato che gli USA non cercano la guerra tra la NATO e Russia. Biden ha anche detto che gli USA non cercheranno di estromettere il presidente russo Putin dal potere. Gli USA non cercano la guerra tra NATO e Russia: cosa Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il presidente americano, Joe, in un articolo opinione sul New York Times, ha affermato che gli USA nonlatra laha anche detto che gli USA non cercheranno di estromettere il presidente russo Putin dal potere. Gli USA nonlatra: cosa

