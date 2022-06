Bernardeschi cerca squadra: le condizioni dell’esterno ex Juve (Di mercoledì 1 giugno 2022) Federico Bernardeschi alla ricerca di una nuova squadra: le condizioni dell’esterno ex Juventus per accettare le offerte Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Napoli valuta un movimento sugli esterni. Tra i nomi in lista figura anche quello di Federico Bernardeschi, che in estate lascerà la Juve a parametro zero. L’esterno chiede però un alto ingaggio ed un contratto lungo: alla Juventus guadagnava circa 4 milioni di euro, potrebbe accontentarsi di qualcosa in meno a fronte però di un contratto duraturo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Federicoalla ridi una nuova: leexntus per accettare le offerte Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il Napoli valuta un movimento sugli esterni. Tra i nomi in lista figura anche quello di Federico, che in estate lascerà laa parametro zero. L’esterno chiede però un alto ingaggio ed un contratto lungo: allantus guadagnava circa 4 milioni di euro, potrebbe accontentarsi di qualcosa in meno a fronte però di un contratto duraturo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

EnricoSiviero : RT @JPeppp: Pastorello mentre cerca di piazzare Bernardeschi. - FNSBlog : Ho letto 2 cose riguardo l'intervista di DeLa: - ha detto 'vile moneta' (non so in merito a cosa) - ha parlato con… - Paolo160376 : @Andrea842631710 Bernardeschi... Sai Andrea che mi dà fastidio del vostro presidente? Che spende sempre meno e quan… - EHEAAOO : RT @JPeppp: Pastorello mentre cerca di piazzare Bernardeschi. - LordGalurd : RT @JPeppp: Pastorello mentre cerca di piazzare Bernardeschi. -