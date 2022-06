Berlusconi, la compagna Marta Fascina ha la cover con la fotografia di lui più giovane e il web esplode con durissimi commenti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Da alcuni giorni non si fa altro che parlare di Marta Fascina ovvero la donna che dal 2020 si trova al fianco dell’Ex presidente del Consiglio dei ministri ovvero Silvio Berlusconi. La giovane donna è finita al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla diffusione di una fotografia in cui tiene tra le mani il suo smartphone. Ad attirare l’attenzione è proprio la cover scelta per lo smartphone ovvero una fotografia del compagno. Sui social sono stati moltissimi a commentare tale scelta, e non sono mancate le polemiche. Marta Fascina al centro dell’attenzione mediatica Dal 2020 circa Marta Fascina, giovanissima deputata alla Camera per Forza Italia, e Silvio Berlusconi sono ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Da alcuni giorni non si fa altro che parlare diovvero la donna che dal 2020 si trova al fianco dell’Ex presidente del Consiglio dei ministri ovvero Silvio. Ladonna è finita al centro dell’attenzione mediatica in seguito alla diffusione di unain cui tiene tra le mani il suo smartphone. Ad attirare l’attenzione è proprio lascelta per lo smartphone ovvero unadel compagno. Sui social sono stati moltissimi a commentare tale scelta, e non sono mancate le polemiche.al centro dell’attenzione mediatica Dal 2020 circa, giovanissima deputata alla Camera per Forza Italia, e Silviosono ...

