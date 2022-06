Benzina, prezzi in forte salita: verde sopra 1,9 euro. Il Governo lavora a un nuovo taglio delle accise (Di mercoledì 1 giugno 2022) La sottosegretaria all'Economia Cecilia Guerra ricorda che “l'aumento dei prezzi fa anche aumentare il gettito dell'Iva, che non vogliamo mettere nelle casse dello Stato, ma lo utilizziamo per abbassare le accise e tenere calmierato il prezzo” Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 1 giugno 2022) La sottosegretaria all'Economia Cecilia Guerra ricorda che “l'aumento deifa anche aumentare il gettito dell'Iva, che non vogliamo mettere nelle casse dello Stato, ma lo utilizziamo per abbassare lee tenere calmierato il prezzo”

Advertising

MediasetTgcom24 : Benzina, prezzi in forte salita: la verde sopra 1,9 euro #osservaprezzi #mediterraneo #benzina… - ADA79991318 : RT @GHERARDIMAURO1: Prezzi benzina tornano a salire: verde 1,9 euro al litro in modalità self, oltre 2 euro con servito , più dettagli : ht… - lvoir : RT @Kapparar1: Benzina, prezzi in forte salita: la verde sopra 1,9 euro. Gli facciamo vedere noi a Putin! - GHERARDIMAURO1 : Prezzi benzina tornano a salire: verde 1,9 euro al litro in modalità self, oltre 2 euro con servito , più dettagli : - IlPrimatoN : 'Probabili nuovi interventi sulle accise' -