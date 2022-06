Benzina | l' Italia piomba nell' incubo a ridosso del grande esodo | che cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Il prezzo dellavola alle stelle, anche se l'embargo petrolifero contro la Russia non è ancora iniziato. Già, basta l'idea. E a pagare il conto siamo noi. I prezzi anche oggi, mercoledì 1 giugno, vengono dati in fortissimo rialzo sulla rete carburanti. Il tutto per le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo. In base all'elaborazione dei dati firmata da Quotidiano Energia (costruita sui dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise relativi a martedì), il prezzo medio nazionale praticato dellain modalità self sale a 1,914 euro/litro (valore precedente 1,902). Il diesel self si porta a 1,831 euro/litro (da 1,821). Quanto al servito, per lail prezzo medio aumenta a 2,049 (da 2,037), il diesel servito sale a 1,973 (da 1,963). Insomma, nonostante le azioni del governo per contenere i ...