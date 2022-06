BeIN Sports festeggia 10 anni e rilancia il business. Se arrivasse anche in Italia? (Di mercoledì 1 giugno 2022) BeIN Sports: «Siamo qui per un lungo periodo» Le Monde, pagina 22, di Sandrine Cassini e Clément Martel. Yousef Al-Obaidly è un uomo che ha fretta. Il potente capo di BeIN Media Group ha avuto una serie di incontri alla vigilia della finale di Champions League che si è tenuta sabato 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Oggi, mercoledì 1 giugno, il canale BeIN Sports festeggia il suo decimo anniversario in Francia, contraddicendo le Cassandre che si erano fatte sentire al suo arrivo. All’epoca, il Qatar, che stava cercando di dotarsi di strumenti di “soft power”, aveva risposto favorevolmente all’appello della Lega Calcio Professionistico (LFP), che cercava un rinforzo per sostituire Canal+. «Tutti pensavano che BeIN Sport ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 1 giugno 2022): «Siamo qui per un lungo periodo» Le Monde, pagina 22, di Sandrine Cassini e Clément Martel. Yousef Al-Obaidly è un uomo che ha fretta. Il potente capo diMedia Group ha avuto una serie di incontri alla vigilia della finale di Champions League che si è tenuta sabato 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Oggi, mercoledì 1 giugno, il canaleil suo decimoversario in Francia, contraddicendo le Cassandre che si erano fatte sentire al suo arrivo. All’epoca, il Qatar, che stava cercando di dotarsi di strumenti di “soft power”, aveva risposto favorevolmente all’appello della Lega Calcio Professionistico (LFP), che cercava un rinforzo per sostituire Canal+. «Tutti pensavano cheSport ...

