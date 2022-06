Beautiful anticipazioni: muore un protagonista, gli Spencer sotto shock (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le anticipazioni di Beautiful ci svelano che un protagonista morirà improvvisamente. Cosa accadrà nella soap americana? Bill Spencer, Beautiful (Mediasetplay screenshot)Una morte improvvisa sconvolgerà i protagonisti di Beautiful. Vediamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap americana, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, compreso il doppio appuntamento domenicale. Nelle puntate che stanno andando in onda in questo momento di Beautiful, stiamo assistendo al tentativo di Thomas di riavvicinarsi a Hope Logan. La donna infatti è piena di dubbi e perplessità, perché in fondo al suo cuore è ancora indecisa e non sa se perdonare Liam Spencer per il tradimento con Steffy Forrester. Nonostante sia venuto alla luce finalmente che il vero ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Ledici svelano che unmorirà improvvisamente. Cosa accadrà nella soap americana? Bill(Mediasetplay screenshot)Una morte improvvisa sconvolgerà i protagonisti di. Vediamo insieme cosa accadrà nelle prossime puntate della soap americana, che va in onda tutti i giorni su Canale 5, compreso il doppio appuntamento domenicale. Nelle puntate che stanno andando in onda in questo momento di, stiamo assistendo al tentativo di Thomas di riavvicinarsi a Hope Logan. La donna infatti è piena di dubbi e perplessità, perché in fondo al suo cuore è ancora indecisa e non sa se perdonare Liamper il tradimento con Steffy Forrester. Nonostante sia venuto alla luce finalmente che il vero ...

Advertising

redazionetvsoap : #braveandbeautiful #anticipazioni Arriva una notizia ma... - redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni #puntateamericane Finn è stato 'per finta', ma stavolta... - infoitcultura : Brave and Beautiful 2 6-10 giugno 2022: anticipazioni - infoitcultura : Brave and Beautiful 1° giugno 2022 Anticipazioni: Cesur risparmia Tahsin! - infoitcultura : Brave and beautiful: trama 1° giugno 2022, anticipazioni puntata -