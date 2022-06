Basta morti bianche: dalla Regione Lazio ok alla Legge per la sicurezza sui luoghi di lavoro (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Prevenire morti e infortuni sul luogo di lavoro e le cosiddette malattie professionali. Contrasto al lavoro irregolare e alle molestie. E ancora: favorire la sicurezza. Agevolare l’accesso dei pazienti oncologici al risarcimento previdenziale dell’Inail per i tumori correlabili con il lavoro svolto. Sostegno ai minori orfani di genitori morti sul lavoro. Contributi alle aziende che abbiano un modello organizzativo capace di garantire salute e benessere del lavoratore. Sono i punti cardine della Legge sulle “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo” che abbiamo approvato oggi in Consiglio Regionale. Un provvedimento importantissimo che abbiamo voluto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 giugno 2022) “Preveniree infortuni sul luogo die le cosiddette malattie professionali. Contrasto alirregolare e alle molestie. E ancora: favorire la. Agevolare l’accesso dei pazienti oncologici al risarcimento previdenziale dell’Inail per i tumori correlabili con ilsvolto. Sostegno ai minori orfani di genitorisul. Contributi alle aziende che abbiano un modello organizzativo capace di garantire salute e benessere del lavoratore. Sono i punti cardine dellasulle “Disposizioni per la promozione della salute e dellasule del benessere lavorativo” che abbiamo approvato oggi in Consiglio Regionale. Un provvedimento importantissimo che abbiamo voluto ...

