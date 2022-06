Basket, Sergio Scariolo: “Siamo contenti di aver centrato la terza finale stagionale, ma abbiamo ancora tanta fame” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una vittoria netta, schiacciante. La Virtus Bologna ha sconfitto per 3-0 Tortona nella semifinale playoff della Serie A 2022 e ha strappato il pass per l’atto conclusivo del campionato italiano per la seconda volta consecutiva. In finale ci sarà una tra Milano e Sassari (attualmente i meneghini comandano per 2-0 nella serie). “Non posso non cominciare se non congratulandomi per la bella stagione della Bertram – ha commentato il coach delle V Nere Sergio Scariolo al termine della terza partita (fonte: Sportando) -. Hanno lottato fino alla fine davanti ad un pubblico bellissimo, una grande atmosfera. Siamo contenti di aver centrato la terza finale stagionale, ma abbiamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Una vittoria netta, schiacciante. La Virtus Bologna ha sconfitto per 3-0 Tortona nella semiplayoff della Serie A 2022 e ha strappato il pass per l’atto conclusivo del campionato italiano per la seconda volta consecutiva. Inci sarà una tra Milano e Sassari (attualmente i meneghini comandano per 2-0 nella serie). “Non posso non cominciare se non congratulandomi per la bella stagione della Bertram – ha commentato il coach delle V Nereal termine dellapartita (fonte: Sportando) -. Hanno lottato fino alla fine davanti ad un pubblico bellissimo, una grande atmosfera.dila, ma...

