Basket, playoff Serie A1 2021/22: 69-87 tra Sassari e Milano, l’Olimpia vola in finale contro Bologna (Di mercoledì 1 giugno 2022) Termina 69-87 il match tra Banco di Sardegna Sassari e AX Armani Exchange Milano, valevole per gara-3 delle semifinali dei playoff di Serie A1 2021/2022. Un risultato prezioso per Milano quello ottenuto al PalaSerradimigni, che permette ai lombardi di vincere la Serie e centrare la finale scudetto contro Bologna. Per i padroni di casa buona prestazione di Robinson autore di 14 punti, così come di Bilan con 12 punti realizzati. Per gli ospiti invece ottima partita di Baldasso con 17 punti messi a segno e di Rodriguez con 12 punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partita Sassari inizia forte, spinto anche da uno straordinario tifo sugli spalti, e in un minuto si porta sul 5-2. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) Termina 69-87 il match tra Banco di Sardegnae AX Armani Exchange, valevole per gara-3 delle semifinali deidiA1/2022. Un risultato prezioso perquello ottenuto al PalaSerradimigni, che permette ai lombardi di vincere lae centrare lascudetto. Per i padroni di casa buona prestazione di Robinson autore di 14 punti, così come di Bilan con 12 punti realizzati. Per gli ospiti invece ottima partita di Baldasso con 17 punti messi a segno e di Rodriguez con 12 punti. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La cronaca In avvio di partitainizia forte, spinto anche da uno straordinario tifo sugli spalti, e in un minuto si porta sul 5-2. ...

