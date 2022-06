Basket: Nba, Snyder potrebbe lasciare la panchina degli Utah Jazz (Di mercoledì 1 giugno 2022) Salt Lake City, 1 giu. -(Adnkronos) - “Quin Snyder è uno dei migliori allenatori in Nba: non ci sono altri profili che vorrei sulla panchina dei Jazz, né altri a cui affidare come coach e come leader i nostri giocatori”: si è chiusa così la stagione di Utah, con le parole chiare del general manager Justin Zanik, che prosegue come il resto della dirigenza il suo lavoro di convincimento - che al momento non ha una scadenza e che andrà avanti, nonostante nelle ultime ore Espn abbia rilanciato una suggestione che ronzava già nella testa di molti da tempo. Snyder potrebbe andare via da Salt Lake City, secondo alcuni anche soltanto per concedersi dei mesi di riposo prima di lanciarsi in una nuova avventura in Nba. Operato all'anca nelle scorse settimane, ha più volte sottolineato come non sia ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Salt Lake City, 1 giu. -(Adnkronos) - “Quinè uno dei migliori allenatori in Nba: non ci sono altri profili che vorrei sulladei, né altri a cui affidare come coach e come leader i nostri giocatori”: si è chiusa così la stagione di, con le parole chiare del general manager Justin Zanik, che prosegue come il resto della dirigenza il suo lavoro di convincimento - che al momento non ha una scadenza e che andrà avanti, nonostante nelle ultime ore Espn abbia rilanciato una suggestione che ronzava già nella testa di molti da tempo.andare via da Salt Lake City, secondo alcuni anche soltanto per concedersi dei mesi di riposo prima di lanciarsi in una nuova avventura in Nba. Operato all'anca nelle scorse settimane, ha più volte sottolineato come non sia ...

Pubblicità

JacquesDeVerno1 : @Estreghetto Guarda che ho ripreso ha guardare il calcio da un paio di anni, ed ancora oggi mi annoio spesso, solo… - DonDie_Sospeso : @MarcoMignani1 @LucaMarelli72 Perché? Così gli appassionati di Basket NBA non devono mettere la sveglia per la prima delle Finals. ?? - scaronismo : @andmargheritoni Addirittura leggevo che il nuovo Bernabeu si potrà anche trasformare in un palazzetto da basket ca… - Dtti_digitale : Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti sportivi più appassionanti e spettacolari, le Finals NBA, ch… - DavideFuma : Da domani a sabato 4 giugno a Milano si terrà la 19a edizione del Basketball Without Borders coi migliori talenti e… -