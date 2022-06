Basket femminile: Italia Under 20, le convocate per il raduno a Folgaria e Udine. Spiccano Matilde Villa e Ilaria Panzera (Di mercoledì 1 giugno 2022) Esordio sulla panchina della Nazionale Italiana Under 20 per Andrea Mazzon da capo allenatore. L’uomo che guida la Reyer Venezia ha chiamato il gruppo dal quale, verosimilmente, usciranno le giocatrici che disputeranno l’Europeo di categoria dall’8 al 16 luglio. Le giocatrici che seguono saranno tra Folgaria e Udine dal 13 giugno al 5 luglio, in un raduno che vedrà anche diversi confronti susseguirsi nelle due località. Vittoria Allievi (2003, 177, P, Basket Costa) Giorgia Bovenzi (2002, 164, P, Blue Lizard Basket Capri) Silvia Colognesi (2002, 181, C, Basket Costa) Ashley Egwoh (2002, 190, C, Magnolia Basket Campobasso) Caterina Gilli (2002, 180, A Basket Le Mura) Irene Guarise (2003, 170, P, Lupe S. Martino) Caterina ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 giugno 2022) Esordio sulla panchina della Nazionalena20 per Andrea Mazzon da capo allenatore. L’uomo che guida la Reyer Venezia ha chiamato il gruppo dal quale, verosimilmente, usciranno le giocatrici che disputeranno l’Europeo di categoria dall’8 al 16 luglio. Le giocatrici che seguono saranno tradal 13 giugno al 5 luglio, in unche vedrà anche diversi confronti susseguirsi nelle due località. Vittoria Allievi (2003, 177, P,Costa) Giorgia Bovenzi (2002, 164, P, Blue LizardCapri) Silvia Colognesi (2002, 181, C,Costa) Ashley Egwoh (2002, 190, C, MagnoliaCampobasso) Caterina Gilli (2002, 180, ALe Mura) Irene Guarise (2003, 170, P, Lupe S. Martino) Caterina ...

