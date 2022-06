Baseball, altro test per l’Italia di Mike Piazza: sfida con la UnipolSai Bologna (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Nazionale italiana di Baseball sfiderà i vicecampioni dell’UnipolSai Fortitudo al ‘Gianni Falchi’ di Bologna martedì 14 giugno per una partita di 7 inning con inizio fissato alle 19:30. Si tratta della seconda amichevole di lusso per gli azzurri dopo i tricolori di San Marino. Lo staff guidato dal CT Mike Piazza sarà composto dal pitching coach Robert ‘Bobby’ Cramer, dai coach Doriano Bindi, Gianmario Costa, Alberto d’Auria, Gianmarco Faraone e Michele Gerali, con il supporto del preparatore Michele Bonaccorso, del fisioterapista Massimo Baldi e il coordinamento del team executive Vincenzo Mignola. I convocati: 1 Aldegheri Mattia P 1998 1949 PARMA Baseball CLUB 2 Astorri Cesare IF 1998 1949 PARMA Baseball CLUB 3 Celli Federico OF 1995 SAN MARINO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 giugno 2022) La Nazionale italiana disfiderà i vicecampioni dell’Fortitudo al ‘Gianni Falchi’ dimartedì 14 giugno per una partita di 7 inning con inizio fissato alle 19:30. Si tratta della seconda amichevole di lusso per gli azzurri dopo i tricolori di San Marino. Lo staff guidato dal CTsarà composto dal pitching coach Robert ‘Bobby’ Cramer, dai coach Doriano Bindi, Gianmario Costa, Alberto d’Auria, Gianmarco Faraone e Michele Gerali, con il supporto del preparatore Michele Bonaccorso, del fisioterapista Massimo Baldi e il coordinamento del team executive Vincenzo Mignola. I convocati: 1 Aldegheri Mattia P 1998 1949 PARMACLUB 2 Astorri Cesare IF 1998 1949 PARMACLUB 3 Celli Federico OF 1995 SAN MARINO ...

