Bankitalia: “La spesa per un figlio è di 640 euro al mese”. Da zero a 18 anni servono quasi 140mila euro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Negli ultimi anni mantenere un figlio in Italia è costato circa 640 euro al mese, vale a dire un quarto del reddito medio delle famiglie. Il dato è contenuto nella Relazione annuale di Banca d’Italia presentata ieri dal governatore Ignazio Visco. In base a questo dato, portare un figlio fino alla maggiore età comporta una spesa di quasi 140mila euro. Nel 2020, complici le restrizioni della pandemia, la spesa si è leggermente abbassata a 580 euro: meno spostamenti e meno spese per il tempo libero. Anche sui figli si riverbera il gap tra Nord e Sud del paese. Nelle fasce più alte di reddito al centro Nord la spesa supera gli 800 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Negli ultimimantenere unin Italia è costato circa 640al, vale a dire un quarto del reddito medio delle famiglie. Il dato è contenuto nella Relazione annuale di Banca d’Italia presentata ieri dal governatore Ignazio Visco. In base a questo dato, portare unfino alla maggiore età comporta unadi. Nel 2020, complici le restrizioni della pandemia, lasi è leggermente abbassata a 580: meno spostamenti e meno spese per il tempo libero. Anche sui figli si riverbera il gap tra Nord e Sud del paese. Nelle fasce più alte di reddito al centro Nord lasupera gli 800 ...

