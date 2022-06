Bambino di 13 mesi caduto dalla finestra, la babysitter: 'Adesso Tommaso è libero' (Di mercoledì 1 giugno 2022) 'Adesso è libero', queste le parole sconcertanti che avrebbe pronunciato la babysitter fermata martedì 31 maggio con l'accusa di tentato omicidio del Bambino di 13 mesi caduto dalla finestra a Soliera ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 giugno 2022) '', queste le parole sconcertanti che avrebbe pronunciato lafermata martedì 31 maggio con l'accusa di tentato omicidio deldi 13a Soliera ...

Advertising

infoitinterno : Bambino di 13 mesi caduto dalla finestra, la babysitter: «Adesso Tommaso è libero» - News24_it : Bambino di 13 mesi cade dalla finestra: arrestata la baby sitter - La vita in diretta 01/06/2022 - Rai - Libero_official : Secondo le prime ricostruzioni, la babysitter dopo aver lanciato il bimbo di 13 mesi dalla finestra avrebbe dichiar… - chiarachiara75 : @jacopoat @JStraccini nessuno che non abbia provato o almeno non abbia la possibilità di provare cosa voglia dire p… - arteletteratura : RT @rulajebreal: Bambine ???? di 9 anni, violentate dai soldati russi davanti alle madri— gravi lesioni genitali; una bambina di 9 mesi è sta… -