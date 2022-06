Avviso PON Piano Estate, candidature entro il 1° giugno. Tutti i materiali utili (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le candidature per la presentazione dei progetti relativi al Piano Estate 2022, come da Avviso PON del 18 maggio, scadono alle 15 di oggi 1 giugno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 giugno 2022) Leper la presentazione dei progetti relativi al2022, come daPON del 18 maggio, scadono alle 15 di oggi 1. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Avviso PON Piano Estate, candidature entro il 1° giugno. Tutti i materiali utili - scuolainforma : PON, avviso per la realizzazione di Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia (NOTA) - USR_Sicilia : PON FESR – Avviso prot. 38007 del 27/05/2022 - orizzontescuola : Ambienti didattici innovativi scuola infanzia: proposte entro il 17 giugno. Avviso PON - USR_Sicilia : PON FSE/FDR - Avviso 33956/2022 - Guida per la presentazione della candidatura -