“Avevo la scorta, potevo morire”: Milan, il grande ex gela tutti (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un grande ex del Milan si è confessato con una lunga lettera aperta in cui ha raccontato la sua carriera, compresi episodi da dimenticare. Il calcio, da sempre, vive soprattutto di eccessi. Di giudizi trancianti, di definizioni nette come “campione” o “bidone”, di esaltazione per le vittorie e disperazione per le sconfitte. Di aspettative enormi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Unex delsi è confessato con una lunga lettera aperta in cui ha raccontato la sua carriera, compresi episodi da dimenticare. Il calcio, da sempre, vive soprattutto di eccessi. Di giudizi trancianti, di definizioni nette come “campione” o “bidone”, di esaltazione per le vittorie e disperazione per le sconfitte. Di aspettative enormi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

docdrugztore : @alexsdado Perfetto. Così faccio fuori tutta la scorta di lievito che avevo fatto durante il lockdown del 2020 ?? - conco_78 : @Rikki6ixx @DeviLsLawyer_ @bip_show Meno male che avevo già fatto scorta ?? - hyunjinikigai : Mi dispiace per le persone a cui tengo, mi dispiace per il mio cane, mi dispiace per i randagi, mi dispiace per Hyu… - jack_omalley : @r_corti @ilfoglio_it Meno male che avevo scorta di birra - phoebefrancii : @evee_lyn_x queste toxic people via dalla tua vita, consiglio personale io avevo un'amica che ti trattava come la s… -