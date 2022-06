Avellino, D’Agostino: “Taurino motivato. A fine giugno i primi movimenti” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “I primi movimenti entro la fine di giugno non abbiamo ancora la possibilità di farlo. Non ci sono nemmeno i modi per fare acquisizioni, però ci sono tanti contatti”. Parla così il presidente dell’Avellino, Angelo Antonio D’Agostino a margine della ella presentazione della Fiera Campionaria Venticano. “Stiamo mettendo su una squadra ben motivata, organizzata bene – sottolinea – Adesso pensiamo un po’ alla squadra che dovrà andare in campo, pensiamo a migliorarla e a trovare il giusto equilibrio tra quelli che abbiamo e quelli che devono venire. Chi partecipa vuole sempre vincere, ovviamente bisogna tener conto del nostro girone. Certamente costruiremo una squadra per dire la nostra”. “Taurino è un giovane ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ientro ladinon abbiamo ancora la possibilità di farlo. Non ci sono nemmeno i modi per fare acquisizioni, però ci sono tanti contatti”. Parla così il presidente dell’, Angelo Antonioa margine della ella presentazione della Fiera Campionaria Venticano. “Stiamo mettendo su una squadra ben motivata, organizzata bene – sottolinea – Adesso pensiamo un po’ alla squadra che dovrà andare in campo, pensiamo a migliorarla e a trovare il giusto equilibrio tra quelli che abbiamo e quelli che devono venire. Chi partecipa vuole sempre vincere, ovviamente bisogna tener conto del nostro girone. Certamente costruiremo una squadra per dire la nostra”. “è un giovane ...

