Auto: otto modelli Stellantis in top ten maggio, Panda sempre prima (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu - (Adnkronos) - Sono otto i modelli del Gruppo Stellantis nella top ten delle immatricolazioni di maggio, con Fiat Panda sempre in testa alla classifica (11.955 unità), seguita, al secondo posto, da Lancia Ypsilon (4.257), che recupera una posizione rispetto alla classifica del mese precedente e, al terzo, da Fiat 500 (3.172). In quinta posizione troviamo Jeep Compass (3.042), che sale di due posizioni, seguita, al sesto posto, da Citroen C3 (2.624), e, al settimo, da Jeep Renegade (2.582). Chiudono la classifica, al nono posto, Peugeot 208 (2.337), e, al decimo, Opel Corsa (2.289). A livello di marchi Fiat si conferma prima con 19.531 unità vendute (-18% sul 2021) e una quota scesa al 16,10%. Ma sono molti i cali a doppia cifra con il crollo più vistoso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu - (Adnkronos) - Sonodel Grupponella top ten delle immatricolazioni di, con Fiatin testa alla classifica (11.955 unità), seguita, al secondo posto, da Lancia Ypsilon (4.257), che recupera una posizione rispetto alla classifica del mese precedente e, al terzo, da Fiat 500 (3.172). In quinta posizione troviamo Jeep Compass (3.042), che sale di due posizioni, seguita, al sesto posto, da Citroen C3 (2.624), e, al settimo, da Jeep Renegade (2.582). Chiudono la classifica, al nono posto, Peugeot 208 (2.337), e, al decimo, Opel Corsa (2.289). A livello di marchi Fiat si confermacon 19.531 unità vendute (-18% sul 2021) e una quota scesa al 16,10%. Ma sono molti i cali a doppia cifra con il crollo più vistoso ...

Advertising

MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Dà fuoco ad un'auto durante lite, denunciato a Roma. Nell'incendio bruciate anche sei macchine e otto scooter #ANSA http… - TV7Benevento : Auto: otto modelli Stellantis in top ten maggio, Panda sempre prima - - AnsaRomaLazio : Dà fuoco ad un'auto durante lite, denunciato a Roma. Nell'incendio bruciate anche sei macchine e otto scooter #ANSA - CorriereUmbria : Ancora incidenti tra raccordo ed E45 e traffico nuovamente in tilt #perugia #incidenti #traffico #raccordo #e45… - Pietro_Otto : RT @AMonserrato: 'Mattarella scortato da ben 28 auto per andare al funerale di Ciriaco De Mita: nemmeno il Sultano del Brunei scomoda un si… -