Aurora Ramazzotti massacrata sui social | “Per non sembrare figlia di …”

(Di mercoledì 1 giugno 2022)la conosciamo tutti per essere sicuramente ladel Grande Erose della showgirl Michelle Hunziker. Fin da piccolina è stata al centro del gossip e sotto i riflettori proprio per il fatto di esseredi due grandi artisti. Crescendo poiè diventata un vero e proprio personaggio dello spettacolo e da diversi anni è anche piuttosto attiva suinetwork, dove è particolarmente seguita., ladi Eros e Michelle Hunziker molto amata anche suiSe da una parteè tanto amata dal pubblico, molti altri sembra che non perdano occasione per attaccarla e criticarla. Proprio in questi ultimi giorni sembra ...

Ale_iocicredo : @ioetesolonoi @LaMaiNaGioia ha fatto lo stesso tweet con Aurora Ramazzotti e l'ha repostata salutandola...spera lo… - dailynews_24 : Tommaso Zorzi, gelo con il fidanzato di Aurora Ramazzotti: le segnalazioni - marfeluca : Se si incontrano Aurora Ramazzotti e Giorgia Soleri, nasce un buco nero, un vuoto cosmico. ?? #LePerleDelMarfé… - zazoomblog : Tommaso Zorzi gelo con il fidanzato di Aurora Ramazzotti: le segnalazioni - #Tommaso #Zorzi #fidanzato #Aurora - infoitcultura : Zorzi e il gelo con il fidanzato di Aurora Ramazzotti: amicizia ‘blindata’ -

Secondo indiscrezioni non correrebbe buon sangue tra Tommaso Zorzi e il fidanzato di, Goffredo Cerza. Secondo un rumor circolato in queste ore in rete i rapporti non sarebbero dei migliori tra Goffredo Cerza e Tommaso Zorzi, rispettivamente fidanzato e miglior amico ...Tommaso Zorzi e il fidanzato dihanno litigato La verità sul pettegolezzo divenuto virale. Tra Tommaso Zorzi e il fidanzato di una delle sue migliori amiche non correrebbe buon sangue. A farlo sapere il ...Aurora Ramazzotti la conosciamo tutti per essere sicuramente la figlia del Grande Eros Ramazzotti e della showgirl Michelle Hunziker. Fin da piccolina è stata al centro del gossip e sotto i riflettori ...Il legame ha ripreso quota dopo la partecipazione di Zorzi al Grande Fratello Vip 5. Zorzi e Aurora, un’amicizia ritrovata. Tommaso e Aurora hanno visto la loro amicizia vacillare. The Pipol Gossip ha ...