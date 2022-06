Attività eruttiva dell’Etna: ecco le spettacolari immagini a un passo dalla lava – Video (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sullo sfondo la luce del tramonto, in primo piano la lava che fuoriesce dall’Etna a 2.800 metri di altezza. Sono le spettacolari immagini girate nella serata del 31 maggio che mostrano i canali lavici del vulcano ben alimentati da una colata che scorre verso valle. Nei giorni scorsi l’Etna si è risvegliato improvvisamente: una nuova bocca si è aperta nella parte alta della Valle del Bove. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Sullo sfondo la luce del tramonto, in primo piano lache fuoriesce dall’Etna a 2.800 metri di altezza. Sono legirate nella serata del 31 maggio che mostrano i canali lavici del vulcano ben alimentati da una colata che scorre verso valle. Nei giorni scorsi l’Etna si è risvegliato improvvisamente: una nuova bocca si è aperta nella parte alta della Valle del Bove. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

