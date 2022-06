Atletica | Tamberi vola a 2 | 30 ad Ostrava | “La misura che ci voleva”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 giugno 2022)– Il miglior regalo per i suoi trent’anni, da festeggiare allo scoccare della mezzanotte, finalmente con unache rispecchia il suo valore. Gianmarcodecolla a, in Repubblica Ceca: alla quarta uscita in poche settimane, il campione olimpico torna a 2,30 al Golden Spike e si riaffaccia sulle quote che gli appartengono, aggiungendo cinque centimetri allo stagionale che fin qui era inchiodato a 2,25, a tre giorni dal 2,15 di sabato scorso a Trieste. L’azzurro delle Fiamme Oro trova laal secondo tentativo e poi tenta per tre volte anche il 2,34 che avrebbe rappresentato la miglioral mondo dell’anno, con un primo tentativo che fa ben sperare, soprattutto in ottica Golden Gala Pietro Mennea: potrà riprovarci il 9 giugno allo stadio Olimpico di ...