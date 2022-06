Atletica | Tamberi | “Vincere al Golden Gala sarebbe una gran cosa”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 giugno 2022) “Ci tenevo a tornare su buone misure, quella di Ostrava era una gara molto importante per me. Era una misura che volevo già fare a Trieste davanti al pubblico italiano ma le condizioni non perfette della pista non mi hanno consentito praticamente di gareggiare”. Così Gimbo, campione olimpico di salto in alto, a Sky Sport, all’indomani del meeting di Ostrava dove ha vinto con la misura di 2.30. Ha poi proseguito: “Adesso c’è ile sarà la tappa più importante di questo inizio di stagione. Non ho mai vinto una Diamond league all’Olimpico,a Romaunade. Obiettivo? Fare 2.33 metri davanti al pubblico di casa. Il Mondiale? Un secondo posto noncosì divertente. C’è attesa per questa gara e non riesce ...