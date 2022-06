Atlantisti sì, ma non trinariciuti: non nascondiamo i guai dell'Occidente (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non passa giorno che illustri commentatori pretendano di dare patenti di affidabilità democratica a questo o a quel leader politico, arrivando a suggerire nuovi archi costituzionali composti da partiti radicalmente antitetici e tuttavia accomunati dall'essere apertamente filoamericani. Come se le differenze radicali in materia di tasse, casa, immigrazione, solo per citare qualche argomento, non contassero nulla al cospetto della lealtà verso l'alleanza atlantica. Questi illustri commentatori non sanno, o fingono di non sapere, che in Italia non vi sono forze politiche significative che seriamente contemplino l'uscita dalla Nato o lo sviluppo di una politica ostile verso gli Stati Uniti. Non vi sono in altre parole forze politiche importanti che siano su posizioni simili a quelle del Pci nella Prima repubblica. Un partito verso cui, fra l'altro, taluno di questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Non passa giorno che illustri commentatori pretendano di dare patenti di affidabilità democratica a questo o a quel leader politico, arrivando a suggerire nuovi archi costituzionali composti da partiti radicalmente antitetici e tuttavia accomunati dall'essere apertamente filoamericani. Come se le differenze radicali in materia di tasse, casa, immigrazione, solo per citare qualche argomento, non contassero nulla al cospettoa lealtà verso l'alleanza atlantica. Questi illustri commentatori non sanno, o fingono di non sapere, che in Italia non vi sono forze politiche significative che seriamente contemplino l'uscita dalla Nato o lo sviluppo di una politica ostile verso gli Stati Uniti. Non vi sono in altre parole forze politiche importanti che siano su posizioni simili a quelle del Pci nella Prima repubblica. Un partito verso cui, fra l'altro, taluno di questi ...

