Atalanta | Miranchuk verso la cessione Chi è interessato all’attaccante russo?

Advertising

AmoBergamo : #Bergamo Hateboer e Miranchuk con la valigia in mano: il loro futuro pare ormai segnato - BolognaSpazio : ???? | Giovanni #Sartori e Sinisa #Mihajlovic avrebbero già parlato di cinque possibili obiettivi per il #Bologna pro… - webecodibergamo : Atalanta, le «statistiche 2.0»: trequartisti e punte. Malinovskyi, paradosso irrisolto. Miranchuk proprio non va - tuttoatalanta : I verdetti della stampa. Atalanta: Pasalic bomber a sorpresa, delude Miranchuk -

SOS Fanta

...Uno non è mai tornato sui livelli che abbiamo visto prima di quel maledetto Milan -del 23 ... Per Hans Hateboer e Aleksejil futuro sembra davvero lontano da Bergamo, il loro ...(5) " Inadatto al calcio italiano al di là della tecnica. 2 goal e 4 assist non bastano per ritagliarsi uno spazio in questa, e la poca integrità fisica non lo aiuta con i ... Atalanta, Hateboer e Miranchuk in uscita: ecco le condizioni per le due cessioni Si apre con Musso contro Pessina il programma dei nazionali nerazzurri. Ecco il calendario completo degli impegni Son tredici, sono giovani, forti e… evidentemente da spremere finché ce n’è. Si apre c ...Due giocatori con la valigia in mano in casa Atalanta. Lo svela primabergamo.it, che parla delle situazioni di Hans Hateboer e Aleksej Miranchuk. Il futuro di entrambi sembra lontano da Bergamo, sono ...