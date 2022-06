Associazioni: fine anno scolastico, necessaria vigilanza in ville storiche (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – “Mercoledì 8 giugno 2022 per le studentesse e gli studenti romani termina l’anno scolastico: Villa Pamphilj, Villa Ada, Villa Borghese, Villa Torlonia e tutti gli altri piccoli e grandi parchi della Capitale saranno presi d’assalto dagli adolescenti che ‘festeggiano’ la fine delle lezioni, purtroppo spesso senza prestare il dovuto rispetto al Patrimonio storico e ambientale della città.” “A farne le spese sono soprattutto le ville storiche che ogni anno diventano loro malgrado scenografie di bagni nelle fontane e nei laghetti, molestie agli animali selvatici, abbandono di rifiuti (bombolette di schiuma, plastiche, cartoni di uova, palloncini colorati). Per non parlare delle offese al patrimonio botanico e dei vandalismi contro gli arredi.” “Ogni ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma – “Mercoledì 8 giugno 2022 per le studentesse e gli studenti romani termina l’: Villa Pamphilj, Villa Ada, Villa Borghese, Villa Torlonia e tutti gli altri piccoli e grandi parchi della Capitale sarpresi d’assalto dagli adolescenti che ‘festeggiano’ ladelle lezioni, purtroppo spesso senza prestare il dovuto rispetto al Patrimonio storico e ambientale della città.” “A farne le spese sono soprattutto leche ognidiventano loro malgrado scenografie di bagni nelle fontane e nei laghetti, molestie agli animali selvatici, abbandono di rifiuti (bombolette di schiuma, plastiche, cartoni di uova, palloncini colorati). Per non parlare delle offese al patrimonio botanico e dei vandalismi contro gli arredi.” “Ogni ...

