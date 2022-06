(Di mercoledì 1 giugno 2022)ha tenuto, venerdì 27 maggio 2022 la propriaprovinciale, aperta dalla relazione del coordinatore provinciale Angelo Rinollo. Tra i vari argomenti affrontati e trattati, le prossime elezioni comunali, analizzando la situazione delle liste, candidati ed alleanze lì dovee presente sul territorio, in particolare a Pozzallo e a Scicli dove ci sono candidati in lista. Si è poi passati a discutere la situazione delle elezioni regionali, in cui, insieme ad Articolo 1 ed Europa Verde sostiene la candidatura di Claudio Fava alle primarie del centro, e presto verrà lanciato un comitato elettorale in ogni provincia siciliana. Saranno ...

Advertising

quotidianodirg : #Politica #assemblea #Ragusa Sinistra Italiana Ragusa ha tenuto, venerdì 27 maggio 2022 la propria assemblea provin… - NFratoianni : RT @SI_sinistra: Assemblea provinciale di #SinistraItaliana a #Ragusa - pepdecr : RT @SI_sinistra: Assemblea provinciale di #SinistraItaliana a #Ragusa - fedeli_paolo : RT @SI_sinistra: Assemblea provinciale di #SinistraItaliana a #Ragusa - Sinistrait_ : RT @SI_sinistra: Assemblea provinciale di #SinistraItaliana a #Ragusa -

Quotidiano di Ragusa

... Elly Schlein, intervenendo all'incontro di sabato scorso promosso da Parma LaCoraggiosa ... anche a seguito dell'pubblica promossa da alcuni comitati al Castelletto venerdì scorso....solo uno scenario - al voto manca quasi un anno - ma descrive bene l'ansia che serpeggia a...si è svolta la Direzione regionale del Pd e il segretario Bruno Astorre ha portato inil ... Assemblea di Sinistra Italiana Ragusa Ragusa – Sinistra Italiana Ragusa ha tenuto, venerdì 27 maggio 2022 la propria assemblea provinciale, aperta dalla relazione del coordinatore provinciale Angelo Rinollo. Tra i vari argomenti ...Sono decine le sigle nazionali vicine alla sinistra di base e alla galassia antagonista e anarchica (No Tav, No Muos, assemblea No Keu, Catania No War, Non una di meno, Cobas, Sinistra anticapitalista ...