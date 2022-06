Arrivano i Gallorini da tutto il mondo In centinaia per la rimpatriata - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

LA NAZIONE

Qui dopo i saluti e gli abbracci, la piccola tribù deisi concederà una passeggiata fino a Galloro, l'antico castelletto che ha dato il cognome aiappunto. Là verranno ripercorse ...... accompagnate dalle immagini orribili chedall'Ucraina. Dobbiamo vivere il concerto come ... Marco, CEO - Woodworm, l'agenzia che si è fatta carico di tanta parte organizzativa ... Arrivano i Gallorini da tutto il mondo In centinaia per la rimpatriata Solo ad Arezzo abitano 482 Gallorini che rappresentano il terzo cognome del territorio comunale. Ma i Gallorini sono sparsi in tutto il mondo e adesso torneranno a riunirsi. Dopo lo stop a causa del C ...Siamo arrivati all’8° appuntamento che vede i Gallorini provenienti da varie parti del mondo incontrarsi a GALLORO, sopra Palazzo del Pero, nel comune di Arezzo. Anche i loro amici e chiunque ami ...