Armati d' Amore | Sycamore e Sick Tamburo a Villa Severi - Cosa Fare - lanazione it

Nazione_Arezzo : Armati d'Amore, Sycamore e Sick Tamburo a Villa Severi - GorettiGrisi : ARMATI D'AMORE ?? ???????????????? ?????????? ?????? ??'?????????? ?????? ???? ???????????? - ?????????????? ??????????????/?????????????????? - ?? ???????????????? ???? ?????????? ??????????… - SfrizzeSilvia : @Stronza Ma che è? Tutti armati sono. Capisco l' età in questo caso ma il 'fate l' amore' non va più di moda? -

Il Comune di Arezzo patrocina la manifestazione musicale "Armati d'Amore" organizzata dalle associazioni Massimo Comune Denominatore, Centro Onda D'Urto, Arezzo Che Spacca, Men/Go Music Fest per sostenere l'iniziativa di Cesvi onlus che, in coordinamento con ... "Armati d'amore": la solidarietà chiama e Arezzo risponde Saranno "Armati d'amore" ma anche di musica per il grande evento in programma sabato 4 giugno, dalle 15,30 a mezzanotte, al parco di Villa Severi ad Arezzo. Più di un concerto, una giornata intera di ... I giovani protagonisti, con il sostegno del Comune, di una raccolta fondi per sostenere un hub al confine ucraino-ungherese sabato 4 giugno ...