Apple Watch avrà una fotocamera incastonata nella digital crown: il brevetto che fa impazzire il web (Di mercoledì 1 giugno 2022) Arrivano conferme sul futuro di Apple Watch, sempre più simile ad un iPhone in tutto e per tutto. L’idea di una fotocamera incastonata nello smartWatch più popolare al mondo è al centro di un brevetto, che conferma le intenzioni di Apple – o almeno, una ipotesi sulla quale potrebbe lavorare da qui ai prossimi anni. Apple Watch con fotocamera nel futuro della mela? – 010622 www.computermagazine.itL’evoluzione di Apple Watch passa anche dalla introduzione di una fotocamera nella cornice. Il brevetto di cui vi parliamo oggi mette sul tavolo l’idea pazza di realizzare uno smartWatch con, all’interno della ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 1 giugno 2022) Arrivano conferme sul futuro di, sempre più simile ad un iPhone in tutto e per tutto. L’idea di unanello smartpiù popolare al mondo è al centro di un, che conferma le intenzioni di– o almeno, una ipotesi sulla quale potrebbe lavorare da qui ai prossimi anni.connel futuro della mela? – 010622 www.computermagazine.itL’evoluzione dipassa anche dalla introduzione di unacornice. Ildi cui vi parliamo oggi mette sul tavolo l’idea pazza di realizzare uno smartcon, all’interno della ...

Advertising

nononevero : Mi alzo, faccio colazione, mi vesto, metto l’Apple Watch e si apre lo schermo in due. Buona giornata a tutti. ?? - puntotweet : Apple Watch: in futuro con fotocamera integrata? - startzai : RT @CeotechI: Apple Watch con fotocamera integrata nella corona #Apple #AppleWatch #Brevetto #GadgetTech #Innovazione #Notizie #Novità #Pat… - CeotechI : RT @CeotechI: Apple Watch con fotocamera integrata nella corona #Apple #AppleWatch #Brevetto #GadgetTech #Innovazione #Notizie #Novità #Pat… - TecBab : Apple sta escogitando modi per mettere una fotocamera sull’Apple Watch -