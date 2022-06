(Di mercoledì 1 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDall’ufficio stampa del candidato sindaco: È un calendario fitto di incontri quello della lista civica “Continuità e”, con DaniloSindaco, impegnata adper il prossimo appuntamento elettorale previsto per il 12 giugno. Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 22 maggio, i candidati della lista n. 2 hanno incontrato i cittadini di C.da Izzi e successivamente quelli di San Giovanni. “La nostra campagna elettorale è entrata nel vivo già da un po’ – dichiara il candidato sindaco Danilo. Nelle ultime uscite, abbiamo incontrato i cittadini di Contrada Izzi e quelli della frazione di San Giovanni. Nei prossimi giorni incontreremo quelli di Monte Mauro, di Contrada Cancellonica e dell’Epitaffio. Insieme a tutti i miei compagni di squadra stiamo illustrando il ...

. Enzapaola Catalano, parte integrante dell'amministrazione uscente guidata da Marino Corda, contro un altro giovane, Danilo. E' questa la sfida che si profila ad. Queste le liste in campo: Enzapaola Catalano (Alternativa per): Alfonso Savoia, Massimo La Cerra, Mariano Corda, Enrico De Minico, ...E' il caso di, dove dopo l'era Corda si sfidano due giovani: Enzapaola Catalano e Danilo, o di Arpaia dove l'uscente Fucci si gioca la riconferma contro Izzo o Limatola dove l'... Apollosa, Parente: “Il nostro un progetto solido per il futuro del paese”