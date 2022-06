AnzioPrimaEstate | arriva la quarta edizione di Anzio in Fiore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Da venerdì 3 giugno a domenica 5 giugno, nell’ambito del programma di2022, pianificato dall’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo della Giunta De Angelis, Valentina Salsedo, in Piazza Pia ed in Piazza Garibaldi, al centro cittadino, ladi “in“, la mostra mercato del giardinaggio, con artigianato, dimostrazioni e laboratori per le famiglie ed i bambini.: gli eventi continuano Gli eventi di2022 proseguiranno il 16, 17, 18 e 19 giugno con il festival dello street food e si concluderanno, venerdì 1 e sabato 2 luglio, con l’atteso evento “Un mare di vino”., prevede una serie ...