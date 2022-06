(Di mercoledì 1 giugno 2022). Dopo quel famoso servizio del ”Programma pulita” che non ha mancato di generare un certo scalpore nel territorio – un servizio riguardante i fatti della cosiddetta”Tritone” – ecco che il clima nelle cittadine del litorale si fa sempre più incandescente, ogni giorno che passa.Addirittura sui social sembra essere partita una ”campagna del fango” contro i, giudicati colpevoli di aver turbato quel silenzio e quella compiacenza che tanto favorisce il turismo e l’economia nella zona. Il tutto, ad ogni modo, anche davanti a fatti di estrema gravità come quelli emersi dalle indagini della magistratura e dalle intercettazioni della Direzione Distrettuale Antimafia. Leggi ...

Anzio e Nettuno, Comuni sotto inchiesta e a rischio commissariamento: "Colpa dei giornalisti" dicono - donadiomaria : RT @AlekosPrete: Intimidazioni criminali nella sede del Pd di Anzio contro la consigliera comunale Lina Giannino. Anzio e Nettuno sono a ri…

