Antonino Spinalbese beccato con la nuova fidanzata | dopo Belen un’altra modella famosa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 1 giugno 2022)volta pagina eRodriguez si lascia andare a un nuovo amore, cede a unaanche se ha più volte dichiarato che è sua figlia Luna Marì la donna che gli riempie la vita. Sembrava non avesse più spazio per unae invece la rivista Chi hal’ex compagno dial tavolino di un bar, felice, innamorato, mentre bacia la suafiamma. Lei è una ex concorrente di Pechino Express. Vi lasciamo un attimo per provare ad immaginare chi possa essere e poi vi riveliamo chi è pronta a prendere il posto dinel cuore di. Chi è la...