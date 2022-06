Anticipazioni delle fiction Mediaset stagione tv 2022/2023: grandi ritorni (Di mercoledì 1 giugno 2022) Le Anticipazioni sulle fiction Mediaset della stagione tv 2022/2023 sono più che mai croccanti e faranno gola agli amanti dei sentimenti, delle emozioni, ma anche dell’azione. Eh sì, perché l’offerta del Biscione è assai ricca, variegata e ce n’è per tutti i gusti, anche per i palati più raffinati. Spazio per un bel po’ di titoli, che torneranno in onda con le nuove stagioni in prima visione assoluta. Tra gli appuntamenti più attesi senza dubbio «Buongiorno mamma 2», la serie con protagonista Raoul Bova, reduce dal successo di «Don Matteo» su Raiuno. Ad essere stata riconfermata, dopo lo straordinario successo di ascolti del debutto, anche «Luce dei tuoi occhi», la fiction che ha segnato il ritorno su Canale 5 di Anna Valle. Il gentil sesso aspetta poi ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 giugno 2022) Lesulledellatvsono più che mai croccanti e faranno gola agli amanti dei sentimenti,emozioni, ma anche dell’azione. Eh sì, perché l’offerta del Biscione è assai ricca, variegata e ce n’è per tutti i gusti, anche per i palati più raffinati. Spazio per un bel po’ di titoli, che torneranno in onda con le nuove stagioni in prima visione assoluta. Tra gli appuntamenti più attesi senza dubbio «Buongiorno mamma 2», la serie con protagonista Raoul Bova, reduce dal successo di «Don Matteo» su Raiuno. Ad essere stata riconfermata, dopo lo straordinario successo di ascolti del debutto, anche «Luce dei tuoi occhi», lache ha segnato il ritorno su Canale 5 di Anna Valle. Il gentil sesso aspetta poi ...

