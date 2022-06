Annunciato ufficialmente il ritorno del Disney+ Day | ecco quando si terrà

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 1 giugno 2022) La piattaforma di, tramite le sue pagine social, haildi un evento che, durante l’anno passato, entusiasmò grandi e piccini. Si tratta delDay, creato per ringraziare tutti coloro che, credendo nel progetto, hanno deciso di abbonarsi al sito. Per rendere ancora più speciale questa giornata, ci saranno molte sorprese e anteprime. Gli iscritti avranno modo di conoscere in anticipo ciò che l’azienda avrà in serbo per i futuri dodici mesi. Abbonati subito aper non perdere le prossime uscite. Disdicivuoi! IlDay sta per tornare: tutti i dettagli sull’evento I fedeli abbonati dinon vedono l’ora di assistere alDay. Stando agli annunci ufficiali, rilasciati ...