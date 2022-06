Advertising

leggoit : Andrea stroncato dal male a 33 anni: si era appena trasferito in campagna per cambiare vita - Gazzettino : Andrea stroncato dal male a 33 anni: con la moglie aveva scelto la campagna per stare nella natura -

ilgazzettino.it

L'addio adCaldana oggi, mercoledì 1 giugno, alle 15.30 nella parrocchiale di San Giuseppe di Cassola, partendo dall'abitazione in via Monte Spinoncia a Bassano. Poi il 33enne verrà tumulato ...L'addio adCaldana oggi, mercoledì 1 giugno , alle 15.30 nella parrocchiale di San Giuseppe di Cassola, partendo dall'abitazione in via Monte Spinoncia a Bassano. Poi il 33enne verrà tumulato ... Andrea stroncato dal male a 33 anni: con la moglie aveva scelto la campagna per dedicarsi alla natura Il destino l'ha portato via ad appena 33 anni. Andrea Caldana, per gli amici "Caldino", non ce l'ha fatta, dopo un lungo periodo di lotta contro la malattia, alla fine ...BASSANO - Il destino l'ha portato via ad appena 33 anni. Andrea Caldana, per gli amici "Caldino", non ce l'ha fatta, dopo un lungo periodo di lotta contro la malattia, alla ...