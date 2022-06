Anche Gabrielli boccia il viaggio di Salvini a Mosca: «Rispetti i ruoli, iniziativa che spetta al governo» (Di mercoledì 1 giugno 2022) «Salvini in Russia? Simili iniziative non spettano ai leader di partito ma ai leader di governo». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza (e quindi ai servizi segreti) Franco Gabrielli ha commentato l’annunciata “missione di pace” a Mosca del segretario della Lega Matteo Salvini. Da settimane l’iniziativa autonoma del leader continua a creare polemiche. Poche ore fa erano stati gli esponenti del Pd Borghi e Quartapelle a diffondere una nota ufficiale definendo Salvini a Mosca «come uno degli scenari inquietanti e più pericolosi per il buon nome dell’Italia». L’invito rivolto al capo partito era stato Anche quello di rendere conto alle Camere e al presidente del Consiglio «delle ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 giugno 2022) «in Russia? Simili iniziative nonno ai leader di partito ma ai leader di». Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza (e quindi ai servizi segreti) Francoha commentato l’annunciata “missione di pace” adel segretario della Lega Matteo. Da settimane l’autonoma del leader continua a creare polemiche. Poche ore fa erano stati gli esponenti del Pd Borghi e Quartapelle a diffondere una nota ufficiale definendo«come uno degli scenari inquietanti e più pericolosi per il buon nome dell’Italia». L’invito rivolto al capo partito era statoquello di rendere conto alle Camere e al presidente del Consiglio «delle ...

