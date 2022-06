Alta tensione per i missili Usa a Kiev. Mosca tuona: “Si allarga il conflitto” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giorno di guerra numero 98. I russi sono entrati nel centro città di Severodonetsk. Un raid degli occupanti ha colpito anche la fabbrica Azot, tra le principali riserve di acido nitrico del territorio. Il controllo di Mosca sulla regione del Donbass pare essere ormai certo. Lo stesso Zelensky, soprattutto nelle ultime ore, ha mostrato dubbi e perplessità circa una possibile resistenza delle forze ucraine: “La situazione nella direzione del Donbass è molto complicata. Severodonetsk, Lysychansk, Kurakhove sono ora l’epicentro dello scontro”, ha affermato il presidente. La guerra del grano Con la conquista definitiva di Lugansk e Donetsk, Mosca potrebbe contare sul controllo dell’otto per cento della produzione nazionale di grano. Negli ultimi giorni, proprio quest’ultimo è al centro di una grave crisi alimentare, che sta colpendo oltre 15 milioni di ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 giugno 2022) Giorno di guerra numero 98. I russi sono entrati nel centro città di Severodonetsk. Un raid degli occupanti ha colpito anche la fabbrica Azot, tra le principali riserve di acido nitrico del territorio. Il controllo disulla regione del Donbass pare essere ormai certo. Lo stesso Zelensky, soprattutto nelle ultime ore, ha mostrato dubbi e perplessità circa una possibile resistenza delle forze ucraine: “La situazione nella direzione del Donbass è molto complicata. Severodonetsk, Lysychansk, Kurakhove sono ora l’epicentro dello scontro”, ha affermato il presidente. La guerra del grano Con la conquista definitiva di Lugansk e Donetsk,potrebbe contare sul controllo dell’otto per cento della produzione nazionale di grano. Negli ultimi giorni, proprio quest’ultimo è al centro di una grave crisi alimentare, che sta colpendo oltre 15 milioni di ...

