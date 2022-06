Alpini a Rimini, dopo le accuse le penne nere contrattaccano: “Pronti a denunciare le femministe” (Di mercoledì 1 giugno 2022) Rimini, 1 giu — Il mare di fango riversato sull’adunata riminese degli Alpini da parte delle femministe di “Non una di meno” e relativa stampa mainstream aizzata dai progressisti di turno, verrà rispedito al mittente. Le infamanti accuse di presunte molestie nei confronti delle penne nere vanno provate oppure si procederà nelle apposite sedi. Parola del presidente dell’Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero. «L’immagine degli Alpini — spiega a Libero — non puo? essere compromessa da episodi isolati. Il 99,9% delle penne nere e dei nostri associati e? gente seria, che si impegna, lavora, da? una mano, che mai si e? tirata indietro dinanzi a qualsiasi calamita? o emergenza. E che incarna lo spirito del ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 1 giugno 2022), 1 giu — Il mare di fango riversato sull’adunata riminese deglida parte delledi “Non una di meno” e relativa stampa mainstream aizzata dai progressisti di turno, verrà rispedito al mittente. Le infamantidi presunte molestie nei confronti dellevanno provate oppure si procederà nelle apposite sedi. Parola del presidente dell’Associazione Nazionale, Sebastiano Favero. «L’immagine degli— spiega a Libero — non puo? essere compromessa da episodi isolati. Il 99,9% dellee dei nostri associati e? gente seria, che si impegna, lavora, da? una mano, che mai si e? tirata indietro dinanzi a qualsiasi calamita? o emergenza. E che incarna lo spirito del ...

Marilenapas : RT @direpuntoit: Dopo l'adunata di Rimini arrivano le scuse dell'Associazione nazionale #alpini: 'Condanniamo i casi di molestie'. https:/… - carolpantanifi : RT @SusannaCeccardi: Tanto rumore per nulla: a fronte dei “150 casi” segnalati a voce dalle femministe, dopo un mese soltanto una denuncia… - AnnaP1953 : RT @SusannaCeccardi: Tanto rumore per nulla: a fronte dei “150 casi” segnalati a voce dalle femministe, dopo un mese soltanto una denuncia… - SusannaCeccardi : Tanto rumore per nulla: a fronte dei “150 casi” segnalati a voce dalle femministe, dopo un mese soltanto una denunc… - gatta_pantera : RT @ilgiornale: 'Non siamo molestatori'. Alpini al contrattacco: la nostra immagine non può essere compromessa da episodi isolati. Nonostan… -