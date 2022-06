Alfredino Rampi | svastiche su lapide al Verano | attesa informativa in Procura**

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Roma, 1 giu. (Adnkronos) - Arriverà nei prossimi giorni in Procura a Roma un'dei carabinieri che indagano sulla profanazione della, al cimitero del, di Alfredino, il bambino morto 41 anni fa dopo essere caduto in un pozzo a Vermicino. Gli investigatori sono al lavoro per individuare chi ha imbrattato cone ingiurie la, fatte con un pennarello nero. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze per capire quando è avvenuto il fatto, visionando anche le immagini di alcune telecamere di video sorveglianza presenti nelle aree limitrofe e di accesso al cimitero.