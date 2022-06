(Di mercoledì 1 giugno 2022)dopo averl’Isola dei Famosi, ha riun’intervista tra le pagine del settimanale Oggi,ndo per quale motivo è finita la sua ultima storia d’amore (eDi).la sua exlo haI “no” a mamma restano i più difficili per me… L’Isola... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Alessandro Iannoni svela perché la sua ex fidanzata lo ha lasciato: c’entra Carmen Di Pietro - infoitcultura : Parla Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro: “L’Isola dei Famosi mi ha cambiato, allon - romacapocciona : Finalmente le prime interviste ad Alessandro #isola - SunshineMarcoB : Alessandro su Carmen: 'Sul pranzo alle 11.30 e la cena alle 17.30 è inflessibile… Sul cellulare io e mia sorella ci… - ParliamoDiNews : Alessandro Iannoni prossimo tronista a Uomini e Donne? Gli ultimi rumors #LIsoladeifamosi #1giugno -

dopo aver lasciato l' Isola dei Famosi , ha rilasciato un'intervista tra le pagine del settimanale Oggi , svelando per quale motivo è finita la sua ultima storia d'amore (e c'entra ...è stato uno dei protagonisti de L'Isola dei Famosi 16 insieme alla famosa madre Carmen Di Pietro . Il 20enne, che da poco si è ritirato dal reality show per dedicarsi alla carriera ...Alessandro Iannoni svela perché la sua ex fidanzata Beatrice lo ha lasciato prima dell'Isola dei Famosi: c’entra Carmen Di Pietro.Alesandro Iannoni, 20 anni, primogenito di Carmen Di Pietro, dopo l’uscita dall’Isola dei Famosi è stato intervistato in esclusiva da Oggi in edicola. Dice: «I “no” a mamma restano i più difficili per ...