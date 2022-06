Alberto Genovese, la perizia della difesa: “Vizio di mente per abuso di droghe”. Ok del gup al rito abbreviato (Di mercoledì 1 giugno 2022) Un Vizio di mente per ottenere uno sconto di pena. E’ su questo che sta puntando la difesa di Alberto Genovese: l’imprenditore è imputato con l’accusa di aver violentato due modelle, dopo averle rese incoscienti con mix di cocaina e ketamina. Una delle due aveva 18 anni e secondo l’accusa sarebbe stata violentata il 10 ottobre 2020, durante una festa nel suo attico con vista sul Duomo. La seconda ragazza aveva 23 anni ed era ospite in una villa di lusso a Ibiza nel luglio precedente. Per Genovese il gup Chiara Valori ha ammesso la sua richiesta di essere processato con rito abbreviato (sconto di un terzo sulla pena e a porte chiuse) condizionato, tra l’altro, al deposito di una mole di documenti, tra cui relazioni mediche sulla sua dipendenza da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 giugno 2022) Undiper ottenere uno sconto di pena. E’ su questo che sta puntando ladi: l’imprenditore è imputato con l’accusa di aver violentato due modelle, dopo averle rese incoscienti con mix di cocaina e ketamina. Una delle due aveva 18 anni e secondo l’accusa sarebbe stata violentata il 10 ottobre 2020, durante una festa nel suo attico con vista sul Duomo. La seconda ragazza aveva 23 anni ed era ospite in una villa di lusso a Ibiza nel luglio precedente. Peril gup Chiara Valori ha ammesso la sua richiesta di essere processato con(sconto di un terzo sulla pena e a porte chiuse) condizionato, tra l’altro, al deposito di una mole di documenti, tra cui relazioni mediche sulla sua dipendenza da ...

Advertising

Chantaltomas : Alberto Genovese,Gianluca Vacchi, Elisabetta Franchi...sono in maniera diversa ,e più o meno grave lo specchio di u… - esajas1 : RT @HuffPostItalia: La giovane violentata da Alberto Genovese è invalida al 40%. Il legale: 'Non può più fare la modella' - HuffPostItalia : La giovane violentata da Alberto Genovese è invalida al 40%. Il legale: 'Non può più fare la modella' - infoitinterno : Alberto Genovese, vittima invalida al 40%: «Non può più fare la modella». La difesa: troppa droga - FrancescoBlotto : RT @Corriere: La giovane vittima di Alberto Genovese è invalida al 40%: «Non può più fare la modella» -