Agli amici ucraini dobbiamo chiedere scusa | l’Italia non è quella che si vede in certi salotti tv

(Di mercoledì 1 giugno 2022) L’ho già scritto ma al peggio non c’è mai fine. Quanta banalità e malafede nelle solite trasmissioni tv che dovrebbero fare approfondimenti sui temi di attualità e invece rimangono fossilizzate sempre sugli stessi pseudo-esperti del momento che hanno lo scopo troppo evidente di creare polemiche e disinformazione. L’abbiamo vissuto durante i due anni di emergenza Covid e lo stiamondo ora per quanto riguarda la guerra in Ucraina: le nostre povere orecchie sono costrette a sentire delle castronerie fastidiose ed odiose. La frase più gettonata ultimamente dai filosofi esperti del momento è: “vogliamo la pace”, “non vogliamo la guerra”. Sembra di assistere a Miss Mondo, giornalista dell’anno. Questi personaggi che esprimono questi grandissimi pensieri di pacifismo da salotto li vorreire in un contesto più reale e difficilmente falsato. Questi ...

Advertising

vaticannews_it : Il #Papa: 'Pensiamo agli #anziani nella famiglia: papà, mamma, nonni, zii, amici… Li ho cancellati dalla mia vita o… - GiovanniToti : Solidarietà agli amici della Lega, il cui comizio stasera a #Genova è stato bloccato da alcuni antagonisti. Un gest… - AlexBazzaro : Ci sono 5 #REFERENDUMGIUSTIZIA il 12 giugno. Il PD lì ritiene pericolosi, dovrebbe bastare. Se invece, siccome lì… - marco_giobbi : RT @cislfp: Caro Domenico, con la tua passione e il tuo esempio costante hai reso più bella la nostra organizzazione e migliori molti di no… - mamarzi : RT @boni_castellane: Faccio una domanda provocatoria agli amici atlantisti: ma vi rendete conto che il vostro punto di arrivo ideale è Seve… -

CorriereRomagna

Insiemeospiti internazionali, tanti anche gliitaliani, vecchi e nuovi, che animeranno "Il Cinema in Piazza": Pietro Castellitto, Valerio Lundini, Carlo Verdone, Francesca Archibugi, ...... Coop per la Scuola (Coop) edi Scuola (Esselunga). Un risultato enorme per le "campagne ... più alti tra chi raccoglie questi bollini rispettoaltri. Dati importanti, che fanno riflettere ... Biglietti agli amici, torna il festival di Missiroli Ci si potrà connettere fino a 4 giocatori per esplorare i nuovi luoghi che la regione nasconde e vivere insieme la scoperta di Pokémon sconosciuti. Grazie a questa modalità, giocare con gli amici assu ...Pubblicità (La Sicilia) Si vede Edoardo Capitta che fa il gesto delle manette agli amici quando li vede arrivare, con sua madre che gli dice di «non fare lo stupido e non ridere». Si nota Ciro Grillo ...