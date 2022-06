Aggredita Karen Kokeshi | la fidanzata di Rovazzi | Presa e lanciata sul marciapiede

Advertising

TuttoSuMilano : Karen Kokeshi aggredita e #rapinata: «Mi hanno lanciato sul marciapiede, ero terrorizzata» - News24_it : Karen Kokeshi aggredita e rapinata: «Mi hanno lanciato sul marciapiede, ero terrorizzata» - Corriere Milano - romanoziroldo : RT @Corriere: Karen Kokeshi aggredita e rapinata: «Mi hanno lanciato sul marciapiede, ero terrorizzata» - TuttoSuMilano : Karen Kokeshi aggredita e #rapinata a #Milano: «Mi hanno lanciato sul marciapiede, ero terrorizzata» - 73deva73 : Karen Kokeshi aggredita e rapinata a Milano: «Mi hanno lanciato sul marciapiede, ero terrorizzata»-Corriere.it. Mil… -

Nello scatto pubblicato online vediamoseduta a terra, con le ginocchia sbucciate. A corredo ... Mentre stava tornando a casa dopo una visita medica, la ragazza è statada due uomini . ...... "Due uomini mi hanno, mi hanno lanciata sul marciapiede e mi hanno strappato il telefono dalle mani (lo stavo usando per orientarmi). Ero terrorizzata".Kokeshi, fidanzata Fabio ...Brutta avventura per Karen Kokeshi, aggredita e rapinata in strada a Milano mentre tornava a casa dopo una visita medica. La youtuber, fidanzata con Fabio Rovazzi, è stata assalita da due uomini che l ...L'influencer si è ritrovata in mezzo ad una brutta situazione che avrebbe potuto avere conseguenze persino più gravi di quanto effettivamente accaduto ...